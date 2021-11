In auto profumi taroccati sotto banco, 33enne beccato e denunciato

CREMONA - Vendeva sotto banco profumi di note maison italiane e francesi. Le confezioni erano originali, i prezzi anche: tra i 100 e i 150 euro. Peccato che fossero tarocche le essenze nascoste nel baule. Stavolta è andata male a Ciro M., napoletano di 33 anni, casa a Rimini, un sacco di denunce collezionate nel nord Italia per truffa e vendita di prodotti contraffatti. L’ultima se l’è presa a Cremona, smascherato dalla Squadra Mobile durante uno dei consueti controlli nelle vie della città. Ed è proprio in via San Francesco, strada in periferia, vicino al cimitero, che martedì scorso, 16 novembre, alle quattro e mezza del pomeriggio, la pattuglia ha notato una Fiat Cinquecento sospetta. L’auto si era accostata a bordo strada, affiancando un ragazzo. Il sospetto è nato perché il giovane continuava a guardarsi attorno e dopo un veloce scambio di parole con l’automobilista se ne è andato con passo spedito. E con un sacchetto tra le mani, mentre chi era al volante è partito nella direzione opposta. Sembrava la classica scena di spaccio al minuto di droga. La pattuglia ha seguito la Fiat Cinquecento.

COMMERCIANTE SERIALE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI

Dal rapido accertamento attraverso la banca dati, gli uomini del dirigente Marco Masia hanno scoperto che l’auto era stata presa a noleggio da una società di leasing campana. Da qui hanno deciso di continuare a seguire la macchina per capire che intenzioni avesse il conducente. Pochi minuti di orologio e la Fiat Cinquecento è stata fermata nella vicina via Fabio Filzi. L’uomo è stato identificato e dai controlli sono venuti a galla i suoi precedenti. I poliziotti hanno intuito di trovarsi davanti "ad un commerciante seriale di prodotti di marca contraffatti, sfruttando l’imminente periodo di shopping natalizio". Hanno aperto il baule e scovato la profumeria ambulante. Se fosse riuscito a piazzare tutti i falsi profumi d’autore, Ciro sarebbe rincasato a Rimini con 2.000 euro in tasca. Come ha spiegato il dirigente Masia, "l’operazione è il risultato dell’incremento dei controlli previsto dalla Questura in occasione delle imminenti festività natalizie, con una costante e massiccia presenza di pattuglie sul territorio, anche in abiti, civili, per monitorare e prevenire eventuali reati contro il patrimonio o la vendita di prodotti contraffatti".