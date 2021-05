Ponte sul Po, chiusura momentanea sabato 22 e il 5 giugno

CASALMAGGIORE - Il ponte sul Po tra Casalmaggiore e Colorno resterà chiuso sabato prossimo, 22 maggio, e sabato 5 giugno, in entrambi i casi nella fascia oraria dalle 8 alle 19, per tutti i mezzi e anche per i pedoni.

La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori di installazione del sistema di monitoraggio, i cosiddetti "sensori" per il controllo del peso dei mezzi in transito.