Perde il controllo del camion, muore il 67enne Iriano Garaboldi

GAZZUOLO (BELFORTE) - Incidente mortale ieri sulla tangenziale di Milano. A perdere la vita Iriano Garaboldi, 67 anni residente a Belforte. L'uomo era alla guida del camion della ditta per cui lavorava (la Verdikart di Belforte) quando ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato invadendo la corsia opposta. Il sinistro è avvenuto sulla tangenziale ovest nel tratto tra Baggio e Cusago e ha visto il coinvolgimento anche di un uomo di 45 anni ricoverato in condizioni serie ma non gravi all'ospedale San Carlo di Milano.

La vittima Iriano Garaboldi