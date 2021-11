Solidarietà per Salvatore: oggi anche Puzzer in piazza

CASALMAGGIORE - Oggi alle 18, in piazza Turati a Casalmaggiore, è previsto un «sit-in di solidarietà all’ex assessore Gianfranco Salvatore», con la partecipazione di Stefano Puzzer, portavoce del sindacato Clpt di Trieste, il Coordinamento Lavoratori Portuali Trieste. Lo si è appreso da un volantino, diffuso via social, in cui compare la scritta «Cremona chiama ...Trieste risponde!», con l’immagine di Salvatore e di Puzzer. Tutto è partito dal fatto che Salvatore, che non è vaccinato e che ha dichiarato di non voler fare tamponi, ha partecipato a una delle manifestazioni contro l’utilizzo del Green pass che si sono tenute a Trieste nei giorni scorsi. L’ex assessore è stato ripreso dalle telecamere del Tg3 come ha testimoniato una pagina satirica online. Il sindaco Filippo Bongiovanni, appreso che dal 15 ottobre scorso Salvatore non poteva più esercitare compiutamente il suo ruolo istituzionale per l’impossibilità di entrare negli uffici comunali, gli ha revocato l’incarico, affidandolo a Linda Baroni.