I compagni di scuola: "Signore, accogli Giulia nel tuo abbraccio"

CREMA - È stata celebrata stamane la funzione funebre per l'estremo saluto a Giulia Kabello, 11 enne che da oltre un anno lottava contro il tumore ed è scomparsa nei giorni scorsi. Nella chiesa dei Sabbioni si sono radunati i compagni di classe della ragazzina e gli amici della famiglia. Un dolore composto e molto partecipato da tutta la comunità del quartiere, che aveva seguito con trepidazione la vicenda di Giulia, colpita prima da un neuroblastoma e poi da un rarissimo tumore alle guaine nervose esterne. Nell'omelia fra' Tommaso Grigis ha invitato i genitori e i due fratelli a non perdere la speranza e la fede. "Io mi ricordo mia madre che ha perso la mia sorellina e per tutta la vita l'ha ricordata con un dolore pieno di amore, sarà così anche per voi. Noi come cristiani dobbiamo rifarci alla parola del Signore. Il suo cuore è pieno di compassione, capisce la sofferenza che c'è in voi. Vi può aiutare pensare Giulia nell'abbraccio di Gesù". I compagni di classe e gli amici della ragazzina hanno letto preghiere e pensieri a lei dedicato. "Cara Giulia ora la malattia non potrà più tormentarti, da te abbiamo imparato che la vita ha un valore sacro". "Chiediamo al Signore di accogliere Giulia nel suo abbraccio".

FOTO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI