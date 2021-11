Monticelli, Capperi Cavaliere dell’Ordine al Merito della repubblica Italiana

MONTICELLI D’ONGINA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito le onorificenze al Merito della Repubblica italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell’infanzia. Ha individuato in tutto 33 persone tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, fra di loro anche il monticellese Raffaele Capperi, 27 anni, Cavaliere dell’Ordine al Merito della repubblica Italiana “Per il suo impegno in prima persona nella sensibilizzazione contro il bullismo e le discriminazioni”. Raffaele, affetto da sindrome di Treacher Collins, ormai da anni si batte contro il bullismo, ha recentemente scritto un libro ed è stato protagonista di una esibizione da record di ascolti a Tu si que vales. Il giovane commenta così: “Ieri ho ricevuto la chiamata, non capivo se era uno scherzo o meno. Invece oggi guardando su internet ho avuto la conferma che é vero…”. Si dice molto “emozionato e onorato” e non vede l’ora arrivi il momento della consegna ufficiale: sarà il 29 novembre al Quirinale. Un grande orgoglio anche per tutto il paese della Bassa Piacentina.