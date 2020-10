La lotta al bullismo di Raffaele Capperi a ‘Tu sì que vales’

MONTICELLI D’ONGINA (17 ottobre 2020) - Raffaele Capperi ha portato la sua lotta contro il bullismo sul palco della trasmissione di Canale 5 ‘Tu sì que vales’. Il giovane, affetto da sindrome di Treacher-Collins dalla nascita, ha raccontato la sua storia, le operazioni chirurgiche che ha subito e la sua battaglia contro gli odiatori dei social, concludendo il suo emozionante intervento con un appello: “Siate gentili”. In studio tutti in piedi ad applaudirlo. Maria De Filippi ha approfondito il tema sottolineando il coraggio del ragazzo ed esortandolo a non dare peso all’ignoranza dei commenti cattivi sul web. E per il 97% della giuria popolare l’intervento di Raffaele...vale.

