Pauroso fuori strada con l'auto, ferito 34enne di Cremona

SAN PIETRO IN CERRO - Un 34enne di Cremona è rimasto ferito in un terribile fuori strada, ieri sera lungo la provinciale 462 che da Castelvetro porta a Cortemaggiore: ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata in un canale. Soccorso dagli operatori sanitari del 118 di Fiorenzuola d’Arda e dai volontari della Pubblica assistenza di Cortemaggiore, fortunatamente non è in gravi condizioni. È stato comunque trasportato in ospedale a Piacenza per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fiorenzuola per la messa in sicurezza dell'auto e i carabinieri della stazione di Monticelli d’Ongina per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.