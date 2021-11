Crema, test salivari a scuola: zero positivi

CREMA - Adesione massiccia in due scuole, la primaria di Santa Maria, con un record di 81 alunni su 87 che si sono sottoposti al tampone salivare (pari al 93%), e a quella di Capergnanica, con 68 bambini invitati e una partecipazione di 57, pari all’84%. Male, invece, l’altra primaria dell’istituto comprensivo Crema uno, quella di San Bernardino: qui gli operatori dell’Azienda tutela della salute Val Padana hanno potuto testare con i tamponi salivari solo 39 alunni sui 77 iscritti, appena sopra il 50%. Infine, le medie Falcone e Borsellino di Offanengo. Anche qui è stato possibile sottoporre allo screening la metà degli allievi: solo 104 sui 206 potenziali pazienti. In entrambi i casi, dunque, Ats non ha raggiunto l’obiettivo indicato dal ministero per la campagna nazionale dei tamponi salivari, indetta per tenere sotto controllo la diffusione del Covid-19 nelle scuole: testare il 60% degli alunni di ogni plesso. La buona notizia è che sino ad ora non sono stati trovati bambini e ragazzi positivi. Questi i risultati della seconda settimana cremasca dell’iniziativa, cominciata sette giorni fa alla primaria di Castelnuovo dove, su 104 iscritti, 89 avevano fatto il test (85,5%).