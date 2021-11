Cremona, furti a raffica: allarme per una Leon nera

CREMONA - Sette raid in altrettante abitazioni della prima cintura cittadina nell'arco di una decina di giorni: l'ultimo episodio risale al primo pomeriggio di oggi, in una villetta a schiera di via delle Querce, nel quartiere Boschetto, dove risiede una coppia di anziani. Proprio il Boschetto è al centro della nuova ondata di razzie: ben cinque quelle denunciate ai carabinieri a partire dalla scorsa settimana, a cui se ne aggiungono altre due andate a segno nella zona del Migliaro. In più di una circostanza, grazie al circuito di vicinato, è stata segnalata la presenza di una stessa auto sospetta: una Seat Leon nera con targa rubata, come verificato dalle forze dell'ordine. In un'occasione, nel giardino di una villetta sono stati avvistati due individui vestiti da tecnici che fingevano di eseguire un sopralluogo: immediato è scattato l'allarme da parte di un vicino. che ha contatto gli uomini dell'Arma. Ed ora l'allerta è massima.