Scritta No Vax sulla via Gerre Borghi

GERRE DE' CAPRIOLI - Sulla via Gerre Borghi questa mattina è comparsa una scritta No Vax: «I vaccini uccidono». Il sindaco di Gerre de' Caprioli, Michel Marchi, su Facebook ha fatto un post per sottolineare la pochezza di questo «raid» anti-vaccini: «I vaccini uccidono, le capre volano (e parlano e scrivono) e le gonadi strisciano per terra».