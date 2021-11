Figlio violento, botte e minacce ai genitori per i soldi: arrestato 32enne

CINGIA DE' BOTTI - Ha minacciato e percosso la madre e il padre per estorcere loro del denaro che sarebbe servito per acquistare della droga.

La mattina del 9 novembre i Carabinieri della Stazione di Scandolara Ravara sono intervenuti a Cingia dè Botti per una violenta lite familiare e hanno bloccato e arrestato per estorsione un 32enne, pluripregiudicato anche per reati specifici e con problemi di tossicodipendenza. L’arresto è avvenuto al termine dell’ennesimo intervento svolto dai militari di Scandolara Ravara presso l’abitazione dei coniugi che già in passato avevano avuto bisogno delle forze dell’ordine per tenere a bada il figlio violento.

Infatti, i genitori dell’uomo negli ultimi due anni avevano già presentato alcune denunce per maltrattamenti, minacce ed estorsione a causa dei comportamenti violenti del figlio che quando aveva necessità di denaro per acquistare lo stupefacente diventava molto aggressivo nei loro confronti.

MINACCIA DI MORTE. La pattuglia, chiamata dalla madre del 32enne, è giunta nell’abitazione proprio nel momento in cui il figlio stava minacciando di morte la donna, interrompendo di fatto la sua azione. Bloccato l’uomo, i Carabinieri hanno accertato che quella mattina i coniugi avevano scoperto che il figlio aveva fatto entrare in casa la sua fidanzata, che ritengono persona non gradita. Il figlio è quindi intervenuto a difesa della fidanzata, minacciando la madre, mentre il padre è salito in auto per allontanarsi dall’abitazione perché ormai esasperato dalla situazione che va avanti da quasi cinque anni. In quel momento il figlio è saltato sul cofano del veicolo colpendolo con pugni per impedire al padre di allontanarsi, chiedendogli anche i soldi per acquistare la droga e di accompagnare lui e la fidanzata a Cremona a comprare lo stupefacente.

La fidanzata invece è entrata nell’abitacolo e ha aggredito l’anziano, ma in quel momento è intervenuta la madre del 32enne per allontanare la ragazza. L’anziana donna è stata raggiunta e afferrata dal figlio e colpita con una testata e, a quel punto, ha deciso che era arrivato il momento di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Intanto il padre ha consegnato al figlio una banconota da 50 euro per calmarlo e convincerlo a interrompere la sua azione aggressiva. All’arrivo dei Carabinieri il 32enne, non ancora soddisfatto, stava minacciando i genitori mentre la fidanzata era già scappata. Bloccato dai militari è stato perquisito ed è stato trovato in possesso della banconota da 50 euro ricevuta dal padre.

I Carabinieri di Scandolara hanno quindi acquisito l’ennesima denuncia dei genitori per la violenza e le minacce subite e hanno restituito i soldi agli anziani. Il 32enne è stato invece arrestato e accompagnato presso il carcere di Cà del Ferro in attesa della convalida dell’atto.