Beccato dai carabinieri in auto con un cliente, denunciato spacciatore

PESCAROLO - Un 26enne residente in provincia di Cremona è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Il provvedimento è scattato durante un controllo da parte dei carabinieri della sezione radiomobile di Cremona. Verso le 22, nel corso di un servizio di controllo del territorio, una gazzella della Radiomobile di Cremona stava perlustrando la zona di Pescarolo ed Uniti e nell’attraversare una via del centro abitato, i militari hanno notato un’auto in sosta con due persone a bordo che parlavano. I carabinieri si sono insospettiti vista l’ora e il luogo e hanno deciso di controllare gli occupanti del veicolo. Quando si sono avvicinati hanno visto che la persona seduta nel sedile anteriore lato passeggero ha aperto il finestrino e ha gettato qualcosa. Bloccati i due, i militari hanno recuperato per terra un involucro contenente 0,5 grammi di hashish. Hanno proceduto quindi a identificare i due uomini. Si tratta di un 26enne italiano e di un cittadino marocchino di 23 anni, con precedenti di polizia. E’ stato proprio quest’ultimo ad aver gettato l’involucro dal finestrino. Dell’abitacolo del veicolo proveniva un forte odore di stupefacente e quindi i militari hanno perquisito entrambi i giovani e il mezzo, trovando nel portafoglio del 23enne un’ulteriore dose di hashish mentre in una tasca del giubbotto al 26enne è stata trovata una busta di cellophane contenente due pezzi di hashish del peso di 5,5 grammi. A quel punto le forze dell’ordine si sono recate anche presso l’abitazione del 26enne e hanno effettuato una perquisizione domiciliare non trovando nient’altro. Al termine egli accertamenti, tutto lo stupefacente è stato sequestrato e il 23enne è stato segnalato alla Prefettura di Cremona quale assuntore mentre il 26enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Cremona per la detenzione ai fini di spaccio della droga.