Il Salone dello Studente Junior 2021 riparte dal digitale, ma novità in presenza

CREMONA - Con un momento pubblico in diretta online ha preso ufficialmente il via il Salone dello Studente Junior, l’annuale appuntamento di informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona e rivolto a ragazzi e famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado: un Salone Junior che riparte dal digitale, ma che introduce anche alcune novità in presenza, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

“La pandemia – dichiara l’Assessore all’Istruzione e alle Risorse Umane Maura Ruggeri - ha costretto a rivedere completamente molti aspetti della nostra vita quotidiana, sia da un punto di vista professionale che personale. Nel contesto dell’emergenza sanitaria ancora in corso, un evento come il Salone dello Studente rimane un punto di riferimento fondamentale per famiglie, ragazzi e operatori di settore. Per questo motivo, la XXVI edizione della manifestazione è stata oggetto di un’ulteriore riprogettazione per riuscire a rispondere in modo adeguato alle esigenze di scuole e famiglie, garantendo da un lato la sicurezza e dall’altro non facendo mancare il supporto e l'affiancamento in un momento così importante come quello della scelta del percorso formativo dopo l'uscita dalla scuola secondaria di primo grado”.

LE NOVITA'. “Il Salone dello Studente Junior online 2021 - aggiunge Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani – è anche quest’anno ricco di novità. La porta di accesso è rappresentata dall'area web grazie alla quale ragazzi, genitori e docenti hanno la possibilità di raccogliere informazioni, entrare in contatto diretto con le scuole, prenotare consulenze gestite dagli esperti di orientamento dell'Informagiovani, ma anche partecipare ad incontri ed eventi online e consultare risorse e fare approfondimenti. Ma non finisce qui. In stretta sinergia con le scuole secondarie di primo e secondo grado e con gli enti di formazione professionale, che ringrazio per la sempre attiva partecipazione alle nostre iniziative, realizzeremo una serie di attività di orientamento mirate che culmineranno con dei veri e propri ‘Mini Saloni Junior’ personalizzati all’interno delle scuole secondarie di primo grado richiedenti. Come sempre le nostre energie sono al servizio di ragazzi e genitori perché fare orientamento non significa solo offrire informazioni, ma soprattutto accompagnamento, supporto, strategie e strumenti per fare scelte consapevoli”.

Nel corso della diretta sono state illustrate nel dettaglio l’area web dedicata all’evento e le numerose iniziative e proposte messe in campo per garantire il supporto e l'affiancamento a studenti, famiglie e docenti.

UN'AREA WEB AGGIORNATA E RINNOVATA

L'area web, dopo il successo ottenuto lo scorso anno con oltre 17.700 visualizzazioni, è stata aggiornata e migliorata grazie ad una stretta sinergia con gli istituti scolastici e i docenti ed è accessibile dall’indirizzo www.salone-studente.it, oltre che dal sito del Comune (www.comune.cremona.it) e da quello dell'Informagiovani (https://informagiovani.comune.cremona.it).

ACCESSIBILE 24 ORE SU 24. All’interno dell’area web, accessibile 24 ore su 24 e in costante aggiornamento, le scuole secondarie di secondo grado e gli enti di formazione professionale cittadini hanno allestito i propri stand virtuali in cui presentarsi e far conoscere la propria offerta formativa ed i propri servizi. Ogni stand è stato personalizzato ed arricchito con video presentazioni, interviste al dirigente scolastico, gallerie fotografiche, approfondimenti su laboratori, attività proposte, materiali da scaricare eccetera.

Nello spazio web di ciascuna scuola, ragazzi e genitori hanno la possibilità di visionare il calendario con le date degli open day e delle iniziative di orientamento organizzate direttamente da ogni scuola (ad esempio microstage), inviare un’email ai referenti per l'orientamento per avere maggiori informazioni o richiedere, attraverso un apposito modulo online, un appuntamento per una consulenza personalizzata (online e/o in presenza) con un esperto di orientamento dell'Informagiovani.

La consultazione degli stand virtuali è facilitata grazie a specifici filtri per tipologia di istruzione (licei, istituti tecnici, istituti professionali, enti di formazione professionale), percorso di studi o area di interesse.

DALL'AREA WEB SI ACCEDE A:

una sezione riservata alle FAQ , cioè alle domande poste frequentemente in cui ragazzi, genitori e docenti potranno trovare suggerimenti e spunti di riflessione;

, cioè alle domande poste frequentemente in cui ragazzi, genitori e docenti potranno trovare suggerimenti e spunti di riflessione; un calendario completo e in costante aggiornamento con tutti gli appuntamenti organizzati dall'Informagiovani (rassegna A tu per tu con le scuole, incontri per genitori e docenti), ma anche direttamente dalle Scuole (open day e altre iniziative) accessibile dal link: https://sites.google.com/view/salone-dello-studente-junior/calendario-eventi

una sezione dedicata a materiali di approfondimento e altre risorse utili.

PROPOSTE ED EVENTI PER RAGAZZI, GENITORI E DOCENTI

Numerose proposte ed eventi, in costante aggiornamento sull'area web, completano il panorama dell'offerta del Salone dello Studente Junior.

NOVITA' 2021 – SALONE DELLO STUDENTE JUNIOR... IN TOUR!

Una delle principali novità dell'edizione 2021 del salone dello studente junior è rappresentata dal Salone Junior in Tour, un'iniziativa itinerante che farà tappa nelle scuole secondarie di primo grado della città aderenti, dal momento che l'emergenza sanitaria non ha permesso l'allestimento della tradizionale manifestazione espositiva al Centro Culturale Santa Maria della Pietà.

Grazie alla collaborazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado e degli enti di formazione professionale cittadini è stata progettata la nuova proposta del Salone dello Studente in Tour le cui tappe saranno precedute, durante la settimana, da un percorso di orientamento e preparazione in classe a cura delle esperte di orientamento e psicologhe dell'Informagiovani.

Il sabato mattina, nei mesi di novembre e dicembre 2021, secondo un calendario concordato e con una formula personalizzata per ogni Istituto aderente, le scuole secondarie di primo grado apriranno le porte ai propri studenti delle classi terze e, in alcuni casi, ai loro genitori che potranno incontrare docenti e studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale cittadini che saranno a loro disposizione con spazi informativi per approfondimenti e momenti di confronto e, secondo la formula scelta, presentazioni in aule dedicate su prenotazione.

ATTENZIONE: LE TAPPE DEL SALONE JUNIOR IN TOUR NON SONO APERTE AL PUBBLICO, MA RISERVATE (SU ISCRIZIONE DA FORMALIZZARE SECONDO LE INDICAZIONI CHE VERRANNO FORNITE DA CIASCUNA SCUOLA) ESCLUSIVAMENTE AGLI STUDENTI E AI GENITORI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CHE OSPITA.

CALENDARIO:

Sabato 20 novembre 2021

Tappa 1 - Scuola secondaria di primo grado "Virgilio"

Riservata agli studenti e ai genitori delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado "Virgilio"

Sabato 27 novembre 2021

Tappa 2 - Scuola secondaria di primo grado "Campi"

Riservato agli studenti e ai genitori delle classi terze della scuola secondaria di primo grado "A. Campi"

Sabato 4 dicembre 2021

Tappa 3 - Scuola secondaria di primo grado "Vida"

Riservata agli studenti e ai genitori delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado "M. G. Vida”

Sabato 11 dicembre 2021

Tappa 4 - Scuola secondaria di primo grado "Sacra Famiglia"

Riservata agli studenti e ai genitori delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado "Sacra Famiglia"



Per le altre scuole secondarie di primo grado sono già in programma percorsi di orientamento a cura delle esperte in orientamento e delle psicologhe dell’Informagiovani del Comune di Cremona.

A TU PER TU CON LE SCUOLE

Torna a grande richiesta la rassegna A tu per tu con le scuole, i cui appuntamenti in diretta online saranno accessibili dall'area web. Dirigenti scolastici, docenti e studenti nel corso di brevi interviste condotte da Andrea Mattioli, People & culture manager, educator, presenteranno la propria scuola, dialogheranno con gli esperti di orientamento dell'Informagiovani e risponderanno a domande e curiosità di ragazzi e genitori. Tutte le domande e risposte raccolte nel corso degli incontri saranno pubblicate nello stand virtuale di ciascuna scuola.

CALENDARIO

Giovedì 11 novembre 2021

dalle 17,30 alle 18,15 - Liceo delle Scienze Umane "S. Anguissola"

dalle 18,45 alle 19,30 - Fondazione ENAIP Lombardia - Centro Servizi Formativi di Cremona

Martedì 16 novembre 2021

dalle 17,30 alle 18,15 - I.I.S "L. Einaudi" - Tecnico

dalle 18,45 alle 19,30 - I.I.S "L. Einaudi" - Professionale

Giovedì 18 novembre 2021

dalle 18,30 alle 19,15 - Liceo Ginnasio Statale - Liceo Linguistico Statale "D. Manin"

Martedì 23 novembre 2021

dalle 18,30 alle 19,15 - Ente Scuola Edile Cremonese C.P.T.

Mercoledì 24 novembre 2021

dalle 17,30 alle 18,15 - Liceo Linguistico Paritario "Beata Vergine"

dalle 18,45 alle 19,30 - IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia S.r.l. - Impresa Sociale

Martedì 30 novembre 2021

dalle 17,30 alle 18,15 - I.I.S. “A Stradivari” - Liceo Artistico e Liceo Musicale

dalle 18,45 alle 19,30 - I.I.S. “A Stradivari” - Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Stradivari" - Scuola Internazionale di Liuteria, Istituto Tecnico e Professionale per la Moda e l'Arredo

Martedì 7 dicembre 2021

dalle 17,30 alle 18,15 - I.I.S. "J. Torriani" – Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo

dalle 18:45 alle 19:30 - I.I.S. "J. Torriani" – Istruzione Tecnica – Indirizzi Chimica, Informatica, Elettronica, Meccanica e Istruzione Professionale

Giovedì 9 dicembre 2021

dalle 17,30 alle 18,15 - I.I.S. "Stanga" – Tecnico Professionale - Cremona

dalle 18,45 alle 19,30 - I.I.S. "Stanga" - Professionale - Pandino

Martedì 14 dicembre 2021

dalle 17,30 alle 18,15 - I.I.S. "A. Ghisleri" - istruzione tecnica - Indirizzo Economico

dalle 18,45 alle 19,30 - I.I.S. "A. Ghisleri" - Istruzione Tecnica - Indirizzo Tecnologico

Giovedì 16 dicembre 2021

dalle 18,30 alle 19.15 - Liceo Scientifico "G. Aselli"

Sabato 18 dicembre 2021

dalle 09,00 alle 9,45 - Liceo Paritario "M. G. Vida"

dalle 10,15 alle 11,00 - Centro di Formazione Professionale "S. Antonio Abate"

dalle 11,30 alle 12,15 - CR. Forma - Azienda Speciale della Provincia di Cremona per la gestione dei servizi di formazione professionale

INCONTRI PER GENITORI E DOCENTI

Sono inoltre in programma per i genitori e i docenti incontri online nel corso dei quali si parlerà di come supportare i ragazzi nella gestione dell'ansia, di problem solving strategico applicato allo studio e all'apprendimento...

Di seguito il calendario degli appuntamenti (tutte le indicazioni per la partecipazione saranno pubblicate sull'area web del Salone dello Studente Junior Online).

Giovedì 25 novembre 2021 dalle 18,00 alle 19,30

dalle 18,00 alle 19,30 Ansia in età evolutiva: come si genera e come affrontarla

Questo incontro si rivolge ai genitori per far conoscere il meccanismo che sta alla base dell’ansia e proporre strategie per aiutare i ragazzi nella gestione di questi difficili momenti.

A cura del Comune di Cremona – Informagiovani

Conduce Anna Bandera - Psicologa

Rivolto ai genitori

Evento in diretta streaming

Mercoledì 1 dicembre 2021 dalle 18,00 alle 19,30

dalle 18,00 alle 19,30 L' imparare ad imparare strategicamente

L'incontro vuole offrire un punto di osservazione strategico su alcune difficoltà che gli studenti incontrano nella gestione della performance scolastica, partendo dal modello del "problem solving strategico" del professor Giorgio Nardone, applicato alla studio e all'apprendimento. L'incontro sarà l'occasione per condividere alcuni suggerimenti operativi, efficaci e sperimentati sul campo, concretamente utili agli insegnanti nella gestione delle criticità che i ragazzi incontrano nell'approccio allo studio.

A cura del Comune di Cremona – Informagiovani

Conduce Paola Girelli - Psicologa

Rivolto ai docenti

Evento online ad iscrizione

Giovedì 2 dicembre 2021 dalle 18,00 alle 19,30

dalle 18,00 alle 19,30 L' imparare ad imparare strategicamente

L'incontro vuole offrire un punto di osservazione strategico su alcune difficoltà che gli studenti incontrano nella gestione della performance scolastica, partendo dal modello del problem solving strategico del professor Giorgio Nardone, applicato alla studio e all'apprendimento. L'incontro sarà l'occasione per condividere alcuni suggerimenti operativi, efficaci e sperimentati sul campo, concretamente utili ai genitori nella gestione delle criticità che i ragazzi incontrano nell'approccio allo studio.

A cura del Comune di Cremona – Informagiovani

Conduce Paola Girelli - Psicologa

Rivolto ai genitori

Evento in diretta streaming

Nelle Scuole Secondarie di Primo Grado che ne hanno fatto richiesta sono stati inoltre calendarizzati specifici incontri per i genitori, condotti dalla psicologa dell’orientamento Federica Frosi, nel corso dei quali verranno offerti strumenti e strategie per supportare i propri figli per una scelta consapevole ed efficace.

Sull’area web del Salone dello Studente Junior è inoltre pubblicata una gallery che raccoglie le registrazioni degli incontri condotti dalla dott.ssa Frosi dedicati al tema della scelta, della gestione delle emozioni, della corretta gestione del tempo.



PROPOSTE PER LE CLASSI TERZE

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Non mancheranno le proposte laboratoriali dedicate alle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Cremona e di quelle convenzionate attraverso la Rete Territoriale Informagiovani. Sull'area web si trova un elenco di proposte che potranno essere prenotate dai docenti: date, orari e modalità saranno concordati con gli esperti di orientamento dell'Informagiovani.

Ansia da prestazione scolastica negli adolescenti: come si presenta, da dove nasce e come gestirla

negli adolescenti: come si presenta, da dove nasce e come gestirla L'ansia da prestazione negli adolescenti è molto diffusa e invalidante, ancora di più oggi dopo un periodo in cui la didattica in presenza è stata altalenante o assente. Questo laboratorio ha l'obiettivo spiegare il meccanismo psicologico da cui si origina l'ansia da prestazione e suggerire agli studenti alcune strategie per affrontarla.

Oltre lo stereotipo - Le discipline STEM

- Le discipline STEM In questo incontro gli studenti avranno la possibilità di riflettere sugli stereotipi di genere mediante alcuni stimoli interattivi che attraversano la storia delle materie scientifiche in ottica STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Grazie a brevi sondaggi, i ragazzi potranno mettersi in gioco per acquisire maggiore consapevolezza sulla loro percezione e sull’applicabilità delle discipline STEM, in prospettiva futura. L’obiettivo è presentare la panoramica dei percorsi di studio in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado in chiave orientativa per facilitare la scelta indipendentemente da condizionamenti sociali.

La scelta: che lavoro!

In questo laboratorio gli studenti potranno riflettere sulla molteplicità degli elementi che compongono il processo decisionale, comprendendo quali competenze e strategie mettere in campo per giungere a una scelta consapevole. Il laboratorio sarà utile quale approfondimento per fare luce sugli aspetti che intervengono nella scelta che dovrà essere intesa quale frutto di un percorso interiore di scoperta e riscoperta, confronto e condivisione, finalizzato a individuare il miglior risultato possibile, nella storia presente del giovane.

Come mi oriento? Conoscere per scegliere

Partendo da un'introduzione sui continui cambiamenti che riguardano il mondo del lavoro e della formazione, nel corso di questo incontro verrà presentata ai ragazzi l'offerta formativa territoriale, organizzata secondo le diverse aree professionali: verrà dedicata attenzione agli elementi di circolarità tra i vari sbocchi di studio e le aree specifiche di interesse. L'attività sarà stimolo per una rielaborazione dei possibili percorsi formativi.

Do it now! Organizza al meglio il tuo tempo

Rimandare gli impegni può diventare, nel tempo, uno stile che caratterizza tanti aspetti della vita. Nel corso di questo laboratorio i ragazzi potranno riflettere sulla loro esperienza e acquisire maggiore consapevolezza sul loro stile d’azione di fronte agli impegni. L’esperienza consentirà, infine, di conoscere alcune strategie utili per organizzare efficacemente i tempi dello studio e gli spazi per le proprie attività.

A cura del Comune di Cremona - Informagiovani - Servizio orientamento. Conducono esperte di orientamento e psicologhe dell’orientamento

La XXVI edizione del Salone dello Studente è un format del Comune di Cremona - Servizio Informagiovani ed è realizzata con il contributo e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale, dell’Associazione Industriali della provincia di Cremona, di Credito Padano - Banca di Credito Cooperativo. L'iniziativa rientra nell'ambito del Progetto STEM*Lab - Scoprire, Trasmettere, Emozionare, Motivare.

SALONE DELLO STUDENTE JUNIOR

Segreteria organizzativa

Comune di Cremona - Agenzia Servizi Informagiovani

Tel. 333 6143338

orientamento@comune.cremona.it

www.salone-studente.it