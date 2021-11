Protezione civile, contributo al Comune di quasi 30 mila euro

CASALMAGGIORE - Il Comune di Casalmaggiore si è aggiudicato un bando relativo a mezzi di trasporto per la protezione civile e in particolare un contributo di 29.700 euro che saranno usati per l’acquisto di un furgone attrezzato. "Sostanzialmente - riassume il sindaco Filippo Bongiovanni - con una delibera regionale del 7 giugno scorso si sono approvati i criteri per l’erogazione di contributi per il finanziamento, su base triennale, finalizzati all’acquisizione di mezzi di trasporto e d’opera ad uso esclusivo di protezione civile per l’implementazione dell’operatività a livello provinciale, rivolto agli enti territoriali aventi un gruppo comunale, come Casalmaggiore ha, con il suo gruppo Il Grande Fiume, coordinato da Luigi Poli”.

INTEGRARE IL PARCO MEZZI

Il bando è uscito con un decreto dell’11 giugno. Sentito il gruppo comunale e l'ufficio tecnico, la giunta ha stabilito di

L’automezzo verrà adibito al trasporto di attrezzature e materiali, anche di altri gruppi, in occasione di interventi emergenziali, monitoraggi e criticità ambientali anche di tipo regionale e nazionale

partecipare al bando con una delibera del 30 luglio, che ha approvato la candidatura per l’acquisto di un furgone per complessivi 33 mila euro. Il 20 ottobre Regione Lombardia ha approvato le graduatorie assegnando al Comune di Casalmaggiore il contributo. L’intervento per cui si è richiesto ed ottenuto il contributo riguarda l’acquisto di furgone necessario per integrare il parco automezzi de “Il Grande Fiume”, che va ad integrare i mezzi della colonna mobile provinciale. “Si tratta - precisa il sindaco - di un furgone a passo lungo, di 6 metri, configurato con lampeggianti, sirena, pneumatici all season, gancio da traino, rivestimento piano di carico in legno. Il mezzo verrà altresì dotato di scaffalature nella parte posteriore per il carico delle attrezzature. L’automezzo verrà adibito al trasporto di attrezzature e materiali, anche di altri gruppi, in occasione di interventi emergenziali, monitoraggi e criticità ambientali anche di tipo regionale e nazionale. Quello che si è condiviso con il gruppo comunale "Il Grande Fiume" - sostiene il sindaco - era la necessità di avere un mezzo, che abbiamo candidato al bando, già carico e dotato di tutte le attrezzature e pronto a partire in pochi minuti, destinato alle emergenze che mobilitano la colonna provinciale. Con questo sostanzioso contributo regionale, riusciamo ad acquistarlo, dovendo cofinanziare solo con 3.300 euro, e a destinarlo a quanto ci eravamo prefissi. Ringrazio Regione Lombardia per aver messo a disposizione risorse per questo tipo di interventi”.