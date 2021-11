Chiara Ferragni lancia la prima linea make up

CREMONA - Dopo la continua e fortunata espansione dell'omonimo marchio di abbigliamento e accessori (dalle felpe alle sneakers, passando per le pochette color evidenziatore) ed il recentissimo lancio di una linea di gioielli, l'imprenditrice di Cremona, 34 anni, esordisce con una linea trucco completa: Chiara Ferragni lancia la sua prima collezione di make-up, che sarà presto disponibile in esclusiva in tutti gli store e sull'e-commerce delle profumerie Douglas e su www.chiaraferragnicollection.com.

«Sono molto felice per questo nuovo lancio che - dice l'imprenditrice - rende completa l'offerta del brand Chiara Ferragni. Il make up per me è un prezioso alleato che permette a tutti di poter esprimere la propria personalità senza limiti di età, di genere, di etnia. Non vedo l'ora di svelare tutti i prodotti che abbiamo realizzato per questa prima collezione».

I NUOVI PRODOTTI. Il rosa glitterato e l'ormai famoso logo a forma di occhio - diventato una vera e propria signature di Chiara Ferragni - contraddistinguono i packaging dei sette prodotti che compongono la linea: un gel sopracciglia trasparente, una palette di ombretti, il mascara, un blush illuminante, un lipstick 'All That Glitter', uno 'Workin' Girl' e la formula 'Hot Mama's'.

POST SU INSTAGRAM. In un post di Instagram, infatti, l'influencer più famosa del mondo - presto su Amazon Video con una serie dedicata alla Famiglia Ferragnez - ha annunciato ai suoi oltre 25 milioni di follower l'imminente arrivo di Chiara Ferragni Makeup. Prodotti di certo in linea con lo stile Chiara Ferragni che, dopo essere diventata testimonial di Louis Vuitton e il recente lancio della sua linea di gioielli, sembra davvero inarrestabile.