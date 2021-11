Morto Stefano Cerullo, ex dirigente e anima del Videoton Crema

CREMA - Si è spento ieri mattina dopo una lunga malattia Stefano Cerullo, ex dirigente e anima della società Videoton Crema di calcio a 5. Classe 1983, da diversi anni stava lottando contro un tumore. Da qualche tempo era ricoverato a Brescia. Grande tifoso dell'Atalanta, nell'ultima gara interna di campionato la Curva Pisani gli aveva dedicato uno striscione di incoraggiamento. Cerullo era molto conosciuto in città, essendo anche titolare della Polenteria Be Happy di via Crispi.