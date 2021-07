Calcio a 5 e pallavolo: una palestra per due

CREMA - Una palestra per due. Saranno la Videoton di calcio a 5 e la Volley 2.0 di pallavolo a contendersi la gestione e l'uso della palestra comunale Alina Donati De Conti di via Toffetti e del campo da calcio a 5 esterno in erba sintetica. Le due società sportive hanno infatti partecipato alla manifestazione di interesse promossa dal Comune, proprio al fine di individuare gli operatori economici interessati al servizio oggetto di concessione. Considerato che entro la scadenza prevista sono pervenute due istanze di interesse da due società, in possesso dei requisiti richiesti, il Comune dovrà ora indire una procedura di gara semplificata invitando entrambi gli operatori che si sono detti disponibili a gestire la palestra di via Toffetti.

Il 18 agosto alle 10 si riunirà la commissione per valutare le offerte e per decidere l’assegnazione dell’impianto. La concessione avrà la durata di cinque anni dalla firma della convenzione, con possibilità di rinnovo per altri cinque su richiesta del concessionario entro cinque mesi dalla scadenza della concessione e previa insindacabile valutazione della giunta comunale. L’importo complessivo della concessione ammonta a 88.500 euro per l’intera durata dell'accordo. La gara semplificata vedrà l'aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune.