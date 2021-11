Autobotte carica di soda caustica si ribalta, lievi ferite per l'autista 54enne

SONCINO - Paura e apprensione sulla ex Statale Soncinese dove questa mattina, poco dopo le otto e mezza, un’autobotte si è ribaltata finendo nei campi che costeggiano la carreggiata. Le cause dell’incidente sarebbero da ricercarsi nella scarsissima visibilità causata da una nebbia intensa e nelle cattive condizioni dell’asfalto. Dopo aver inizialmente colpito il guardrail, esattamente sulla linea di confine tra Soncino e Fontanella che delimita le due rispettive province, il mezzo pesante ha concluso la sua corsa un centinaio di metri più avanti, senza fortunatamente coinvolgere altri veicoli. È immediatamente scattata l’allerta massima per via del particolare carico trasportato: grandi quantità di soda caustica.

Le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza dell’area sono state coordinate dai vigili del fuoco di Orzinuovi, sul posto con i carabinieri di Treviglio e il 118 dalla Capitale della Bassa. Il ferito, un 54enne fuori pericolo, è stato condotto in ospedale ancora cosciente. Il complesso lavoro di contenimento del materiale pericoloso obbliga alla chiusura prolungata del tratto che sarà appena possibile convertita in marcia a senso alternato. Pesanti disagi e ingorghi chilometrici sulla trafficata direttiva commerciale.