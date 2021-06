Rimorchio di camion a fuoco, altissima colonna di fumo nero

GADESCO PIEVE DELMONA - Intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 19 per un incendio a Gadesco, dietro la via Mantova (in località Ardole San Marino), che ha provocato una altissima colonna di fumo nero vista a chilometri di distanza. A fuoco il rimorchio di un camion che si trovava nell'area industriale. Secondo le prime informazioni il rogo si sarebbe innescato nella parte posteriore del mezzo. L'autista ha staccato il rimorchio ma purtroppo le fiamme avevano già intaccato anche la parte posteriore della motrice. Ferite lievi per l'autista, ricoverato in ospedale in codice verde. Sul posto automedica, Croce Verde, carabinieri e tre autobotti dei vigili del fuoco.