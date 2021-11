Mattinata da incubo, maxi ritardi sulla linea per Milano Centrale

CREMONA - Mattinata da incubo per i pendolari cremonesi che quotidianamente raggiungolo il capoluogo lombardo per motivi di lavoro o di studio. Come si può vedere nella fotografia inviata da un lettore e scattata alla stazione di Cremona, il treno regionale per Milano Centrale delle 6 e 12 ha avuto un ritardo di ben 130 minuti, mentre quello delle 6 e 53 ha avuto un ritardo di 105 minuti. Parecchi i viaggiatori che hanno dovuto trovare una soluzione alternativa, ma c'è anche chi ha fatto mestamente ritorno a casa perdendo così una giornata lavorativa.