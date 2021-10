Casalmaggiore, la fiera di San Carlo è decollata

CASALMAGGIORE - La fiera di San Carlo, organizzata dal Comune e dalla Pro loco, è ripartita ieri alla grande, dopo un anno di stop causato dalla pandemia. Le avvisaglie del successo si sono registrate già alla mattina. «Abbiamo visto un bel movimento e abbiamo lavorato», ci ha detto ieri pomeriggio intorno alle 17 una commerciante di via Favagrossa. Il mercato settimanale del sabato, ieri, si è spostato come sempre lungo il viale della stazione. Il vero movimento, però, si è visto a partire dalle 16.30 circa, quando anche lungo la statale Asolana si sono registrati i primi rallentamenti con automobili in cerca di parcheggio: quello della parrocchia ha iniziato a riempirsi con una certa velocità. Il centro, da lì sino a tarda sera, si è animato parecchio. «Cuore» della manifestazione il luna park allestito sul listone, con la ruota panoramica a dominare la piazza. Al sindaco Filippo Bongiovanni ieri mattina sono arrivati i complimenti del questore Carla Melloni per la perfetta organizzazione degli accessi, della viabilità, della sicurezza. Oggi, condizioni climatiche permettendo, è atteso ovviamente il pienone.

In parallelo è iniziata anche la sagra del cotechino e del blisgòn, ospitata nei locali dell’oratorio Maffei, messi gentilmente a disposizione dalla parrocchia. Grande lavoro da parte dei volontari, ottima la risposta. Novità il nuovo sistema adottato quest’anno per evitare file, cioè la scelta cartacea dei piatti, su un apposito elenco da consegnare alla cassa durante il pagamento, e il servizio di consegna diretta al tavolo curato dai ragazzi della fondazione Santa Chiara. Altra novità assoluta il servizio di prenotazione dei piatti da asporto tramite la nuova App «Casalma».