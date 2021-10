Rapinano 15enne, identificati e denunciati due giovanissimi

GUSSOLA - Lo scorso mese di settembre, un 15enne di Casalmaggiore si trovava nel parco comunale di Gussola quando è stato avvicinato da due giovanissimi, i quali prendevano un marsupio della vittima e, dopo averlo rovistato, si impossessavano della moneta contenuta. I due rapinatori non si limitavano a quello, perché approfittando del fatto che si trovavano in un luogo isolato, mentre uno di loro bloccava il 15enne tenendolo per i polsi, l’altro prendeva da una tasca il suo telefono cellulare. A quel punto, dopo averlo minacciato, i due giovani si allontanavano dal parco. Un paio di giorni dopo, la vittima, accompagnato dal padre, aveva trovato il coraggio di denunciare ai carabinieri la rapina subita. I militari avevano immediatamente avviato le indagini, acquisendo tutti i filmati di videosorveglianza presenti nella zona e nelle vie limitrofe. E’ seguito quindi un lavoro di analisi e comparazione che ha portato i carabinieri di Gussola a riconoscere, identificare e infine denunciare i due minorenni di origine straniera.