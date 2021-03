Superenalotto, a Cremona un "5" da 28 mila euro

CREMONA (24 marzo 2021) - La Lombardia si conferma terra fortunata: nel concorso del 23 marzo del SuperEnalotto, infatti, è stato centrato un “5” del valore di 28.546,98 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria di via Ghinaglia 41C a Cremona, come riporta Agipronews. Il Jackpot, intanto, sale ancora toccando i 126,6 milioni di euro che saranno messi in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia può vantare ancora il primato per la vincita record messa a segno nel concorso con i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019.

