"Troppe antenne, i telecomandi non funzionano"

VAILATE - Ci sono problemi di utilizzo dei telecomandi per l’apertura dei cancelli automatici e dei telecomandi che aprono e chiudono le portiere auto nella zona di via Carlo Porta e di via Salvo d’Acquisto. I primi casi risalgono ad un paio di settimane fa, i più recenti ai giorni scorsi e a segnalarli al Comune sono stati alcuni residenti, preoccupati di questa situazione anche perché, dopo una verifica fatta dai loro elettricisti di fiducia, gli inconvenienti non sono risultati di natura elettrica. Allora che succede? Principali indiziati sono i ripetitori della telefonia mobile e l’antennone per le telecomunicazioni posizionati in zona (anche sulla torre dell’acquedotto). Ma prima di emettere la sentenza bisogna indagare.



Ecco perché il sindaco Paolo Palladini ha scritto un-email all’Ats Val Padana e all’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, chiedendo l’effettuazione dei controlli del caso con successive spiegazioni. «Ci è stato segnalato da alcuni cittadini - esordisce il primo cittadino - che nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2021 hanno avuto problemi nell’utilizzare i telecomandi di apertura dei cancelli e delle automobili. Hanno altresì segnalato che, previa loro verifica con elettricisti, il problema non è stato di natura elettrica; pertanto è stato ipotizzato che l’inconveniente sia dovuto alla presenza di onde elettromagnetiche che interferiscono con il regolare funzionamento dei telecomandi. Si informa che nelle vicinanze delle citate vie sono presenti delle antenne. Pertanto sono a chiedere alle autorità, ciascuna per le proprie competenze, di effettuare i controlli del caso».