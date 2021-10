A Crema ladri di marmitte: razziati 6 furgoni della raccolta dei rifiuti

CREMONA - Sei marmitte cataliche staccate da altrettanti furgoni Porter Piaggio, per poi essere trafugate: un bottino complessivo che supera i 10 mila euro. A subire il furto l’azienda consortile Linea gestioni, che da anni ha in appalto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta nel Cremasco. I ladri sono entrati in azione l’altra notte, penetrando nel deposito di via Volta, la cui sede si trova nella zona industriale di Santa Maria della Croce. Qui vengono parcheggiati ogni sera a fine servizio i mezzi di Linea per la raccolta rifiuti. Domenica, in quanto giornata festiva, la maggior parte dei furgoni non era uscita, ma alcuni incaricati avevano comunque svolto dei servizi. L’ultimo mezzo era rientrato prima del tramonto, intorno alle 18, dopo aver effettuato il servizio di pulizia intorno allo stadio Voltini, dove nel pomeriggio si era giocata la partita del campionato di calcio di LegaPro tra Pergolettese e Lecco. I ladri potrebbero dunque aver agito anche in serata, ma è più probabile che abbiano atteso che fosse notte fonda. Le telecamere della videosorveglianza del deposito potrebbero aver registrato immagini utili alle indagini, al vaglio dei carabinieri, a cui ieri mattina i responsabili di Linea hanno sporto denuncia.