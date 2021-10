Elezioni a Crema, Galmozzi in pole position per il centrosinistra

CREMA - Dire che sarà lui il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra (si vota nella tarda primavera del prossimo anno) è forse prematuro. Che sia però in pole position questo sì. «Lui» altro non è che Attilio Galmozzi, 41 anni, medico ospedaliero e nella giunta guidata dal sindaco Stefania Bonaldi assessore con delega all’Istruzione. Una vita in politica la sua: segretario di Rifondazione Comunista prima e di Sel poi. La sua corsa alla poltrona di sindaco diventerà ufficiale quando lo stesso Galmozzi scioglierà, nel caso, le residue riserve e a quel punto potrà partecipare alle primarie che sembrano sempre più vicine. Non saranno targate Pd ma abbracceranno l’intera coalizione. Galmozzi, quindi, avrebbe titolo per parteciparvi. La cosa più semplice è chiedere il tutto al diretto interessato. Che non si crea il minimo problema nel rispondere in modo diretto. Cosa abbastanza rara in un politico. «Vero — spiega — mi è stata chiesta la disponibilità a partecipare alle eventuali primarie anche come candidato sindaco. Mi sono riservato di approfondire alcune questioni. Tempo una settimana o poco più e deciderò cosa fare».