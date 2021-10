Alfiere del Lavoro, Riccardo Penci martedì al Quirinale premiato da Mattarella

CASALMAGGIORE/RIVAROLO DEL RE - Un’altra grande soddisfazione per Riccardo Penci di Rivarolo del Re e di riflesso per l’Istituto di istruzione superiore Romani di Casalmaggiore, in cui il giovane si è diplomato lo scorso anno con 100 e lode al liceo Classico. Martedì Riccardo, risultato vincitore, lo scorso anno, del Premio “Alfieri del Lavoro” 2020, verrà premiato al Quirinale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo ha comunicato alla scuola Maurizio Sella, presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro nonchè presidente di Banca Sella. La premiazione avverrà “in occasione del conferimento delle onorificenze ai venticinque Cavalieri del Lavoro, nominati il 2 giugno 2020. Nella stessa occasione - ha spiegato Sella - verranno nominati anche i Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2021 e gli Alfieri del Lavoro 2021”. Nel corso della cerimonia Mattarella consegnerà agli Alfieri del Lavoro, e quindi anche a Riccardo, l’attestato d’onore e la Medaglia del presidente della Repubblica. La cerimonia sarà trasmessa in diretta dalla Rai. Il premio "Alfieri del Lavoro", nato nel 1961, è destinato ogni anno a 25 studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti.