Recuperati fusti inquinanti abbandonati illecitamente in un campo

SORESINA - Il proprietario di un fondo agricolo alle porte di Soresina ha trovato ieri una sgradita sorpresa nelle sue terre. Infatti, sei fusti metallici semiaperti erano stati lì abbandonati da qualcuno che voleva liberarsene. L’agricoltore, ignaro di chi avesse commesso quel gesto e cosa contenessero i fusti, si è immediatamente rivolto ai carabinieri che, in collaborazione con i carabinieri Forestale di Cremona, si sono recati sul posto per constatare il fatto e avviare le indagini. Abbandonati a ridosso di una roggia, i militari hanno così trovato i sei fusti di metallo, semiaperti e in parte arrugginiti, contenenti fanghi esausti misti a gasolio. Il materiale, ad alto potenziale inquinante, è stato immediatamente ispezionato dai Carabinieri competenti i quali hanno potuto appurare che non vi erano state fuoriuscite e quindi non si erano verificati nocivi sversamenti nel terreno. Allertato conseguentemente il Comune, l’Ufficio Tecnico ha immediatamente emesso apposita ordinanza e disposto la loro rimozione e smaltimento. Nelle prime ore del pomeriggio quindi i sei fusti sono stati portati via dal fondo e collocati in appositi locali in attesa del loro corretto smaltimento.