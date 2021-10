Micino soccorso dai pompieri: era rimasto intrappolato su un albero

ORZINUOVI - L’eroismo non è solo saper sfidare le fiamme. A volte i veri eroi sono quelli che compiono piccoli ma grandi gesti salvando comunque delle vite. Come quella del micino soccorso oggi pomeriggio dai pompieri di Orzinuovi. Rimasto intrappolato a decine di metri, su un albero nel giardino delle scuole elementari, miagolava disperato. I vigili del fuoco, arrampicandosi fino ai rami più alti, l’hanno preso fra le braccia e consegnato a una volontaria del posto. Ora sta bene. La scena, applaudita, sotto gli occhi dei residenti.

Cosa fanno i pompieri? Spengono gli incendi e salvano i gattini rimasti intrappolati sugli alberi. Sembra una semplificazione, e di fatto lo è, ma fortuna che ci sono loro.

L’hanno pensato anche i due turisti, una coppia in visita al castello, che li hanno chiamati immediatamente dopo aver avvertito miagolii continui e sempre più deboli provenire dalla cima di un albero ad alto fusto nel sempreverde giardino della Giovanni XXIII affacciata sui navigli.

Sono arrivate di gran carriera le squadre dei cugini rivieraschi, accompagnate dall’autopompa con scala del distaccamento cremasco. L’intervento non si è rivelato semplice ma, in barba alle vertigini, il cucciolo è tornato a terra sano e salvo in braccio a un firefighter bresciano. Coccolato dalle volontarie, è stato poi portato dal veterinario che ha accertato le sue buone condizioni.

Vigili reporter anche i bimbi delle elementari che stanno preparando un avvincente racconto per il loro giornalino.