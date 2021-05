Gattino intrappolato, i vigili del fuoco lo salvano

PIADENA DRIZZONA - I vigili del fuoco volontari di Piadena Drizzona hanno recuperato sano e salvo un gattino intrappolato in un canale pluviale all'interno di una parete. Si è trattato di un intervento complesso, che ha permesso ai volontari di affidarlo nelle mani della signora che ha richiesto aiuto. “Desideriamo ringraziare - dicono i vigili del fuoco - la signora Chiara che ha voluto donare un gentile contributo all'associazione "VVF volontari di Piadena Drizzona”. E per il piccolo micio..... c'è già in paese chi ha proposto come nome “115”.