Riapre lo Spazio Tenda, "luogo di conoscenza, incontro e condivisione"

CASALMAGGIORE - Spazio Tenda riaprirà i battenti sabato 30 ottobre con una nuova veste e nuove collaborazioni, grazie ad Acli e Protezione civile delle Aquile. Il «luogo di conoscenza, incontro e condivisione» posto a fianco della nostra redazione in via Pozzi 17, come lo definì domenica 29 ottobre, il giorno dell’inaugurazione, il camilliano padre Francesco Zambotti, sarà sempre uno spazio di incontro, dove si potranno trovare abiti di seconda mano per uomo, donna e bambino, prodotti di artigianato locale provenienti dalle comunità del Brasile e del Messico, giocattoli ed altra interessante oggettistica che si potrà acquistare a fini solidaristici. Il punto espositivo in questione costituirà ancora una volta un’occasione piuttosto rara per reperire manufatti in stile etnico e aiutare la Tenda di Cristo a proseguire le proprie attività umanitarie, svolte sia in Italia che all’estero, a beneficio delle persone più bisognose. Sabato 6 novembre alle 17 si terrà un aperitivo equo e solidale nei locali della Tenda di Cristo, che ha fondato lo Spazio Tenda, chiuso nell’ultimo anno abbondante a causa del Covid-19 e dell’emergenza sanitaria.