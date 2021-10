Un autista su cinque senza Green pass: trasporti a singhiozzo

CREMA - Una forza lavoro composta da 98 autisti, di cui 17 non sono vaccinati, con la conseguenza che ogni giorno non vengono effettuate diverse corse dei pullman di linea. Il responsabili dell’area cremasca di Autoguidovie Mirko Robecchi fa i salti mortali per sostituire in turno il personale senza Green pass, ma la situazione è particolarmente complicata. Per quanto riguarda la linea ferroviaria Cremona-Crema-Milano via Treviglio, non si segnalano invece convogli cancellati causa macchinisti o capotreno senza certificato verde. Tornando ai bus, anche ieri decine di passeggeri hanno atteso invano l’arrivo del pullman che avevano programmato di utilizzare per recarsi al lavoro o comunque per le proprie necessità. A non partire sono state sia le corse per Milano delle linee che collegano la città e i paesi del Cremasco con l’area metropolitana, sia i mezzi locali.