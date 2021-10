Reddito di cittadinanza, individuati 35 "furbetti"

CREMA - La Polizia Locale di Crema, a seguito delle segnalazioni trasmesse dall'Ufficio Anagrafe del Comune, ha provveduto a deferire 35 cittadini che avevano richiesto di ricevere il Reddito di Cittadinanza ma che, a seguito delle attività di verifica, non sono risultate in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della misura di sostegno economico, nella maggioranza dei casi per ragioni legate alla residenza. Ad oggi l'Anagrafe del Comune di Crema ha operato 948 controlli su percettori del Reddito di cittadinanza, 884 dei quali già conclusi e 64 in fase di valutazione. Le posizioni delle 35 persone deferite sono ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, la quale ha già avviato i relativi procedimenti previsti dalla legge.