Arma detenuta abusivamente, nei guai cacciatore 69enne

CASALMAGGIORE - E' stato sorpreso dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore mentre effettuava attività venatoria imbracciando un fucile semiautomatico Beretta calibro 12 per il quale non aveva mai provveduto alla necessaria denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza, come previsto dalla specifica normativa. E' così finito nei guai un 69enne cacciatore bresciano, con precedenti di polizia. Tutto è iniziato domenica mattina quando un cittadino casalasco ha richiesto l’intervento dei militari per la presenza di alcuni cacciatori che sparavano a poche decine di metri dalla propria abitazione. La pattuglia giungeva prontamente sul posto e identificava due cacciatori bresciani i quali, al momento del controllo, stavano rispettando le distanze dalle case previste dalle norme dell’attività venatoria. Oltre al controllo dei documenti di identificazione e dei titoli di caccia dei due, gli uomini dell'Arma estendevano gli accertamenti anche sulle armi da loro possedute e dal controllo emergeva che uno dei cacciatori imbracciava un arma non denunciata. Il fucile veniva posto sotto sequestro e il cacciatore deferito alla Procura della Repubblica di Cremona per detenzione abusiva di armi.