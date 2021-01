Parco Oglio, spari vietati: cacciatore denunciato

BASSA BRESCIANA (21 gennaio 2021) - Cacciatore di frodo sorpreso dai carabinieri e denunciato a piede libero: 64enne pensionato bresciano beccato intento a raccogliere degli uccellini appena abbattuti, scatta la perquisizione che fa emergere in suo possesso tre pettirossi, quattro fringuelli, quattro lucherini e un passero. E all’uomo, privo di porto d’armi, è inoltre stato sequestrato il fucile Flaubert calibro 8 intestato al figlio. Con le attuali restrizioni della zona rossa, poi, in Lombardia la caccia non risulta essere tra le attività praticabili. Il divieto interviene quindi sul calendario venatorio regionale che, in condizioni di normalità, vede la stagione venatoria cosiddetta ‘vagante’ iniziare la terza domenica di settembre e terminare il 31 gennaio di ogni anno. A portare a termine l’operazione sono stati i carabinieri della stazione di Verolanuova. Impegnati durante un servizio perlustrativo nel territorio della Bassa Bresciana, i carabinieri hanno udito dei colpi d’arma da fuoco provenienti dai campi limitrofi e di conseguenza si sono inoltrati in aperta campagna per approfondire la provenienza degli spari. Fino a sorprendere il pensionato intento nella caccia di frodo mentre raccoglieva degli uccellini appena abbattuti.

