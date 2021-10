Due nuovi speed check a Casteldidone

CASTELDIDONE - Due nuovi impianti di controllo della velocità per la sicurezza dell’utenza debole della strada. Sono stati posizionati nei giorni scorsi sulla strada provinciale 9 San Giovanni in Croce-Spineda, nel tratto che attraverso il centro abitato di Casteldidone, due nuovi speed check. Per chi proviene da San Giovanni lo strumento è sul lato destro tra via Montale e via Garibaldi, di fronte all’ingresso di Villa Mina della Scala, mentre per chi viaggia da Rivarolo Mantovano, la collocazione è stata individuata all’altezza dell’incrocio con via Miglioli e in prossimità del pastificio Iris. «Abbiamo fatto richiesta alla Provincia di Cremona, proprietaria della strada, qualche mese fa e dopo l’autorizzazione abbiamo provveduto ad installarli. Abbiamo individuato due punti critici, il primo di fronte all’ingresso di Villa Mina, per agevolare l’attraversamento a chi si reca in bicicletta o a piedi e all’inizio della ciclabile in direzione di Rivarolo. Speriamo servano da deterrente per far rallentare le automobili. Verranno utilizzati come autovelox solo in presenza degli agenti dell’Unione Foedus», spiega il sindaco Pierromeo Vaccari.