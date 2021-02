Autovelox, multe raddoppiate nonostante il lockdown

SOSPIRO (9 febbraio 2021) - Multe quasi raddoppiate nel 2020. Si è passati infatti da 2.657 verbali accertati nel corso del 2019 a 4.012 nel corso dell’anno che si è appena concluso. Gli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità sia a Longardore (dove è presente dal 2012 un impianto di rilevazione fissa lungo la via Giuseppina nei pressi di una pericolosa semicurva) che nel centro abitato (dove invece sono attivi a sorpresa gli speed check) sono aumentati. Un dato significativo dell’accertato nonostante il periodo del lockdown che non ha fermato il passaggio dei mezzi o registrato decrementi tra marzo ed aprile. Cifre che fanno riflettere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO