Velodromo Pierino Baffi, via libera ai lavori

CREMA - A più di dieci anni dalla chiusura e a tre anni dalla concessione del finanziamento Coni a fondo perduto da un milione 832 mila euro, è via libera ai lavori per la ristrutturazione del velodromo Pierino Baffi. Nei giorni scorsi è avvenuta la firma del contratto e il Comune ha consegnato il cantiere al Consorzio Stabile Costruendo Srl con sede a Puegnago del Garda, che nei mesi scorsi si era aggiudicato la gara d’appalto. Completati gli adempimenti, non ci sono più ostacoli all’avvio dei lavori, che dovrebbero durare otto mesi, secondo il cronoprogramma presentato.

«La burocrazia ha allungato i tempi — commenta il consigliere comunale delegato allo Sport, Walter Della Frera — ma finalmente, dopo tanta insistenza e un lungo pressing e un importante lavoro svolto dagli uffici municipali, siamo arrivati alla consegna del cantiere. La soddisfazione, però, la rimando a quando il Pierino Baffi verrà riconsegnato alla città e sarà diventato un impianto di alto livello». Ora, la speranza di Della Frera è che i lavori procedano spediti e che i tempi vengano rispettati. «Mi piacerebbe poter riconsegnare il velodromo ai cremaschi entro la fine del mandato amministrativo. Se fosse pronto prima della prossima estate, si potrebbe utilizzare da subito e anche il campo da calcio e per la prossima stagione tornerebbe in funzione per l’attività giovanile».