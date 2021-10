Scomparso da 4 giorni, ritrovato sano e salvo il giovane bresciano

MONTICELLI - Ritrovato in località Maginot, dove era stato segnalato nelle ore scorse da alcuni pescatori, il 27enne bresciano scomparso da quattro giorni e per il quale erano in corso le ricerche in seguito al ritrovamento della sua vettura in località Casazza.

Sta bene ed è stato condotto in caserma per accertamenti, legati anche alle motivazioni del suo allontanamento.

Nelle prossime ore dovrebbero emergere aggiornamenti sulla vicenda. Impegnati nelle ricerche, oltre agli uomini dell’Arma dei carabinieri, anche vigili del fuoco, Protezione civile, Croce rossa, Polizia dell’Unione e Anpas.