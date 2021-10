Bus ecologici: 8,2 milioni all'agenzia di Cremona-Mantova per 40 nuovi mezzi

CREMONA - Regione Lombardia ha stanziato 8,2 milioni di euro a favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova per l'acquisto di 40 autobus a basso impatto ambientale. Le risorse erogate fanno parte della maxi-operazione da quasi 100 milioni di euro che il Pirellone ha concertato per il cofinanziamento di 480 mezzi green e delle relative infrastrutture di supporto i bus ad alimentazione alternativa (impianti di distribuzione, infrastrutture di ricarica, ecc.).

TERZI "PROSEGUONI I FINZANIAMENTI"

Claudia Maria Terzi, assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, commenta: "Proseguono i finanziamenti per il rinnovo della flotta degli autobus del Tpl. Sono fondi ministeriali che impieghiamo per migliorare il trasporto pubblico e mettere a disposizione degli utenti un parco mezzi sempre più moderno e funzionale. Negli ultimi tre anni abbiamo trasferito alle Agenzie del Tpl 191 milioni di euro, che corrispondono a una stima di circa 1.000 autobus che entreranno in servizio da qui al 2026, sulla base di un cofinanziamento massimo pari all'80%. Mentre i nuovi mezzi entrati in funzione dal 2018 a oggi sono circa 880 per un finanziamento di circa 100 milioni di euro e un cofinanziamento massimo del 50%. Nuovi bus significa meno emissioni inquinanti, più comfort per i viaggiatori, più sicurezza, più efficienza". La Regione ha demandato alle Agenzie del Tpl l'individuazione della tipologia e del numero degli autobus da finanziare, nonché delle infrastrutture di supporto.

LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Di seguito il dettaglio delle risorse e dei bus stimati per singolo bacino:

• Agenzia di Bergamo: 10 milioni di euro (corrispondenti a circa 55 autobus)

• Agenzia di Brescia: 13,8 milioni di euro (corrispondenti a circa 70 autobus)

• Agenzia di Como-Lecco-Varese: 14,1 milioni di euro (corrispondenti a circa 83 autobus)

• Agenzia di Cremona-Mantova: 8,2 milioni di euro (corrispondenti a circa 40 autobus)

• Agenzia di Sondrio: 2,2 milioni di euro (corrispondenti a circa 12 autobus)

• Agenzia di Milano-Monza e Brianza-Lodi-Pavia: 50,2 milioni (corrispondenti a circa 220 autobus).