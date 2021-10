Trovato con un coltello multiuso in tasca, denunciato 20enne

MOTTA BALUFFI - Stava percorreva a piedi, durante le ore serali, una via del paese di Motta Baluffi e ha subito destato i sospetti della pattuglia dei carabinieri di Scandolara Ravara che ha immediatamente proceduto a fermarlo. Durante il controllo del 20enne, con precedenti di polizia, che non si è limitato alla semplice verifica documentale ma ha condotto a una perquisizione, i militari hanno rinvenuto un coltello multiuso che aveva occultato in una tasca del giubbotto e del quale il giovane non è stato in grado di giustificarne il possesso. Il 20enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. L’arma da taglio è stata sequestrata.