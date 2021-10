Ecosistema del naviglio di Soncino minacciato dall'arrivo dei siluri

SONCINO - Curiosi e inattesi avvistamenti nel naviglio cittadino, a Soncino, dove sono improvvisamente comparsi i pesci siluro. I superpredatori, considerati fra le maggiori minacce all’ecosistema del fiume Oglio, sembrano infatti aver ormai conquistato anche le acque dei canali artificiali urbani. Alcune segnalazioni, nelle scorse settimane, erano giunte da rogge e canaletti periferici e in aperta campagna ma, da venerdì, fioccano gli incontri anche entro le mura, a due passi dal centro. La situazione è attentamente monitorata dal Parco Oglio Nord che negli anni ha investito, col supporto di Regione Lombardia, centinaia di migliaia di euro per il contenimento del “pesce killer”, catturando centinaia di esemplari e permettendo così, almeno per ora, la sopravvivenza di prede autoctone indifese, in particolare salmonidi e ciprinidi.



A Orzinuovi, intanto, si pensa già al futuro. Qui Comune e Pirellone hanno riqualificato la zona dell’ex canile trasformando la struttura in un raffinato laboratorio hi-tech di incubazione. I pesci cresciuti nelle vasche artificiali aiuteranno a ripopolare un fiume sempre più povero. L’emergenza, però, continua e l’allerta resta alta.