Operaio cade da quasi due metri, elitrasportato al Maggiore

CREMONA - E' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Cremona l'operaio 45enne che nel primo pomeriggio è precipitato contro escavatore da un'altezza di circa due metri mentre era al varoro in un cantiere di Moglia in via Rocchetta, nel mantovano. Sul posto, oltre all'eliambulanza, sono intervenuti automedica, ambulanza, carabinieri e personale dell'Ats Val Padana. Nell'impatto, l'operaio - ricoverato in codice giallo - ha riportato un trauma cranico e un trauma agli arti inferiori.