Libera Agricoltori e Cattolica, sinergia per lo sviluppo del territorio

CREMONA - Agricoltura e ricerca insieme per lo sviluppo del territorio. Questo il cuore dell’incontro di questa mattina in Libera fra

L’intesa riguarda le lauree magistrali e i campi sono l’agricoltura e la zootecnia

il presidente di Confagricoltura Lombardia e della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Riccardo Crotti, e Lorenzo Morelli, docente dell’Università Cattolica e direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie alimentari per una filiera agro-alimentare Sostenibile, (DiSTAS), sede di Piacenza. «È un onore — spiega Crotti — collaborare con l’Università Cattolica. L’intesa riguarda le lauree magistrali e i campi sono l’agricoltura e la zootecnia. Valuteremo i progetti sottoposti e li adotteremo in funzione della ricerca e della scienza a cui ci affidiamo sempre». «L’università — sottolinea Morelli — ha tre missioni: la didattica, la ricerca e il supporto allo sviluppo del territorio. L’idea è di mettere insieme la prima e la terza insieme a Confagricoltura e alla Libera. In pratica si tratta di promuovere e supportare delle tesi di laurea in modo da abbinare al tutor accademico anche un tutor o aziendale o di Confagricoltura, in funzione dei temi di ricerca».