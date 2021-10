Soncino, la rocca torna al '500: turisti entusiasti

SONCINO - Cinquecento persone in due giorni e il Castrum Soncini, quasi messo in ginocchio dalla pandemia e dalle conseguenti limitazioni, si rialza.

«Abbiamo sentito grande voglia di tornare alla normalità, di ripartire e di vivere Soncino – commenta Fabio Maestri al termine della rievocazione in rocca sforzesca –. Tantissime le prenotazioni via mail da ogni dove, adesso bisogna pensare al futuro. Sì alle visite guidate, anche in alcuni sotterranei che permettono l'adeguato distanziamento. Halloween? Purtroppo salta. Impossibile gestire migliaia di avventori con queste regole e non vorremmo mai respingere degli appassionati».

Cinquecento appassionati da ogni angolo della Lombardia. Cioè metà di mille. Cioè, a conti fatti, metà dell’incasso dell’intero mese di luglio in alta stagione in sole 48 ore. Meglio di così il weekend targato Castrum non poteva andare. Non si tratta certo di mera fortuna, comunque, ma di un rapporto di fiducia tra operatori e turisti che si è consolidato nel tempo e soprattutto di una gran voglia da parte dei visitatori di tornare a scoprire, ammirare e fotografare il borgo per quello che è: una città medievale. E per rendere meglio l’idea gli speleologi amanti della storia hanno usato un espediente geniale: tutti in rocca, sì, ma quella del 1500. Gli avventurieri provvisti di biglietto e Green Pass, infatti, si sono avventurati nelle segrete e nei cortili di un castello animato da trenta figuranti professionisti (gli attori medievalisti della Confraternita del Dragone, di casa a Pandino) assistendo a un realistico spettacolo mozzafiato con la messinscena di una giornata qualunque nella fortezza di mezzo millennio fa: dallo speziale alle prese con erbe e provette al falegname che intagli il legno, dai soldati in marcia alle scaramucce cavalleresche.

«Non possiamo che giudicare come positivo il riscontro del pubblico – conclude Maestri –, specie considerando che delle 500 persone presenti 400 ci hanno contattato per prenotare via mail. C’è tanta voglia di tornare a visitare il borgo ma bisogna fare i conti con le limitazioni attualmente imposte. Per questo, per quanto ci stiano già subissando di richieste per Halloween, dobbiamo rimandare. Attualmente, infatti, gestire migliaia di persone con le regole del distanziamento e degli accessi contingentati è impraticabile. Per l’anno venturo speriamo si allarghino le maglie».