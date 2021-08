Soncino, il borgo rivivrà in 3D: «segreti» svelati

SONCINO - Prima lo studio del dialetto, poi dei documenti, poi ancora le foto dei monumenti in 3D, le ricerche archeologiche e quelle informatiche. Tutto era già molto interessante preso singolarmente ma, adesso, gli Amici della Rocca svelano il grande piano: «La sintesi sarà la creazione di una Soncino virtuale alle soglie del ‘700 ricreata nel minimo dettaglio. Il progetto è impegnativo e ambizioso ma noi ci crediamo».

Si tratta di creare un’ambientazione fedele e suggestiva, totalmente tridimensionale, dell’intera cerchia muraria, dei monumenti d’epoca più significativi, delle chiese, delle case, delle vie del centro, ma anche degli ampi terragli che si affacciavano alle mura, soprattutto sul lato sud, e molto altro ancora

Un salto nel passato di oltre trecento anni. L’obiettivo? Far rinascere, almeno su un Pc, la Soncino che non c’è più, casa per casa, strada per strada.

«La ricostruzione tridimensionale dell’intero abitato di Soncino alle soglie del 1700 – spiega il numero uno dei ricercatori – è il progetto di gran lunga più importante ed impegnativo che gli AdR abbiano mai pensato e affrontato, tanto che ci impegnerà per almeno altri 5 anni. Si tratta di creare un’ambientazione fedele e suggestiva, totalmente tridimensionale, dell’intera cerchia muraria, dei monumenti d’epoca più significativi, delle chiese, delle case, delle vie del centro, ma anche degli ampi terragli che si affacciavano alle mura, soprattutto sul lato sud, e molto altro ancora».

Ma perché, proprio nella città simbolo del medioevo cremonese, si è scelto un periodo più moderno: «La scelta dell’epoca – chiariscono i volontari – deriva dal fatto che disponiamo di tutti i fogli del catasto teresiano, che abbiamo acquistato presso l’Archivio di Stato di Cremona. In questo modo, almeno per quanto riguarda l’aspetto planimetrico, abbiamo dati precisi e sicuri».

Sarà insomma una fatica immane ma, a quanto pare, ne varrà davvero la pena: «La ricostruzione sarà di grande effetto – anticipano –, perché siamo in grado di creare video estremamente suggestivi e realistici, capaci di far risaltare aspetti finora sconosciuti. Naturalmente, come nostra precisa scelta statutaria, questa spettacolare rappresentazione sarà frutto di un diffuso lavoro su molti altri fronti, coniugati con un impegno di divulgazione storica e culturale, una nuova e suggestiva storia di Soncino, che, nell’insieme, contiamo possa far accrescere, anche nei giovani, la sensibilità e la passione per il nostro grande patrimonio storico».