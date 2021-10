Neuropsichiatria infantile e Anffas: nuovo servizio di ascolto a Cremona

CREMONA - Grazie alla collaborazione con Anffas, è partito questa mattina il Servizio di Ascolto e Informazione dedicato alle famiglie degli utenti della Neuropsichiatria Infantile di Cremona.

Lo sportello, gestito dai volontari, si trova in Via Santa Maria in Betlem 3 a Cremona ed è attivo ogni primo e terzo mercoledì del mese, dalle 9 alle 11.

«Siamo soddisfatti di aver reso finalmente operativo questo progetto che purtroppo, come per altre attività, è stato sospeso dal periodo di emergenza. Lo scopo è quello di mettere a disposizione delle famiglie un luogo di accoglienza, informazione e orientamento rispetto alle modalità di accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali, nonché alla gestione dei passaggi fondamentali della vita del figlio», afferma Amedeo Diotti (Presidente Anffas).

Un volontario Anffas presso lo sportello attivo in Santa Maria in Betlem

«Aver instaurato questa nuova collaborazione con Anffas offre alle famiglie l’opportunità di trovare un ulteriore servizio a completamento dell’attività socio-sanitaria svolta presso la Neuropsichiatria Infantile. Ciò dimostra nuovamente quanto sia essenziale l’integrazione tra sanità e terzo settore», sostiene Paola Mosa (Direttore Socio Sanitario ASST Cremona).

Diotti, Giarelli, Mosa

Unanime la voce di Maria Teresa Giarelli e Nunziella Cammi, rispettivamente Direttore e Coordinatore della Neuropsichiatria Infantile nel dire «siamo entusiaste di poter ospitare i volontari dell’Anffas nella nostra sede. La loro competenza e preparazione è sicuramente di grande utilità per noi, ma soprattutto per chi frequenta i nostri servizi».

Erano presenti all’inaugurazione: Paola Mosa (Direttore Socio Sanitario ASST Cremona), Maria Teresa Giarelli (Direttore UO Neuropsichiatria Infantile), Nunziella Cammi (Coordinatrice UO Neuropsichiatria Infantile), Amedeo Diotti (Presidente Anffas e i volontari Anffas Vanni Seletti e Giorgio Rampi.