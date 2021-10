Paura a Castelleone, scontro frontale tra auto e camion. Strada chiusa

CASTELLEONE - Scontro frontale tra un'auto e un camion sulla Paullese davanti al santuario della Misericordia di Castelleone. Ferite serie ma non gravi per il conducente della Bmw, un 48enne residente nel borgo. Illeso l'uomo alla guida del mezzo pesante. Pesanti le ripercussioni al traffico: l'autoarticolato coinvolto nell'incidente è alimentato a metano e può essere rimosso solo dopo accurate verifiche e solo da addetti specializzati. L'ex statale è chiusa dalle 13.30, circolazione congestionata. Sul posto i vigili del fuoco di Crema e la polizia locale di Castelleone. Il ferito è stato trasportato in ospedale da una ambulanza del 118.