Tradito dalla passione per la Cremonese, denunciato 40enne

CREMONA - Tradito dalla passione sportiva per la Cremonese. Sabato, ha abbandonato il paese della provincia di Cremona in cui vive per recarsi allo stadio Zini e assistere alla gara dei grigiorossi con la Ternana. Peccato, però, che il 40enne - pregiudicato - fosse sottoposto al regime di divieto di ritorno nel Comune di Cremona, che gli era stato notificato il 15 ottobre del 2020. Essendo un soggetto ben noto alle Forze dell’Ordine, l'uomo non è passato inosservato ed è stato immediatamente bloccato dai carabinieri - impegnati nel servizio di controllo del territorio e nello specifico servizio allo stadio - quando aveva già oltrepassato la recinzione della struttura e stava accedendo agli spalti. Identificato, è stato pertanto denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.